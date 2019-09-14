с чего всё началось

Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.

Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Происшествия В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Футбол Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала фото со свадьбы Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Заворотнюк частично парализовало на фоне рака мозга Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Первый кадр из финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное» (Supernatural) опубликовало издание Entertainment Weekly.

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Шоу-бизнес В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию «Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле Венчания и христианском понимании семейной жизни», — отметил Легойда.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».

Авто Volkswagen из-за санкций может прекратить сотрудничество с «ГАЗ» Из-за санкций Daimler AG еще в прошлом году прекратил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на предприятии российской компании.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Общество Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК прокомментировал информацию о своей недвижимости, которую в феврале опубликовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.