Политика
Газета.RuКучма усомнился в выполнении Зеленским Минских соглашений
Председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в "нормандском формате" Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России, в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.
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Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбасс.Теперь пришло время уступок для Украины.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 03:09
с чего всё началось
Бывший президент Украины, представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в интервью Associated Press выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «Нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.РБКвчера в 21:32
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Кучма: Франция и Германия постараются убедить Зеленского пойти на уступки РФ
Московский Комсомолецвчера в 18:48
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