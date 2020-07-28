Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. Кучма дважды возглавлял делегацию Украины в трехсторонней группе.

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

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