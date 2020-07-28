Политика
ИзвестияКучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. Кучма дважды возглавлял делегацию Украины в трехсторонней группе.
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Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Происшествия
Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы
Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия
Ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Азара
Медиазона 06:19
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»
Отмечается, что клуб и Гулявцев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Тренер покинул команду в связи с семейными обстоятельствами.
REGNUM 04:38
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
Деловое.ТВ 07:11
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY
Компания «АвтоВАЗ» обновила 1,8-литровый силовой агрегат, используемый в конструкции моделей Lada Vesta и XRAY.
Дни24 06:20
Политика
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
Ученые уверены, постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со стороны здоровья.
Первый областной 06:23
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Путешествия
Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи
Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
Происшествия
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился
Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс вчера в 11:12
Путешествия
Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию
Правительство России разрешило с 10 августа выполнять чартерные рейсов в Турцию.
Терра вчера в 05:24
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Футбол
Денис Черышев может перейти в «Зенит»
Ранее сообщалось, что Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно.
REGNUM 07:06
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Общество
На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район
В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39