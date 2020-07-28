Политика

ИзвестияИзвестияКучма ушел из контактной группы по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением. Кучма дважды возглавлял делегацию Украины в трехсторонней группе.
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Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

РБК06:55

Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу

RT на русском06:05

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Известия06:34

Кучма покинул контактную группу по Донбассу

Газета.Ru06:21

Кучма прекратил участие в контактной группе

ТАСС06:08

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Коммерсантъ06:35

Кучма вышел из контактной группы по Донбассу

РИА Новости06:03
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
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Происшествия

Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Происшествия

Ведущую «Эха Москвы» Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Азара

Медиазона 06:19
Хоккей

Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»

Отмечается, что клуб и Гулявцев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Тренер покинул команду в связи с семейными обстоятельствами.
REGNUM 04:38
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
848
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
51
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
Деловое.ТВ 07:11
1
Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY

Компания «АвтоВАЗ» обновила 1,8-литровый силовой агрегат, используемый в конструкции моделей Lada Vesta и XRAY.
Дни24 06:20
3
Политика

В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
21
Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

Ученые уверены, постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со стороны здоровья.
Первый областной 06:23
18
Экономика

В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Путешествия

Цены на отдых в Турции оказались ниже, чем в Сочи

Цены на отдых в Краснодарском крае, Крыму и Турции сопоставимы, рассказала Мурзина.
Моменты.Тюмень 05:25
4
Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
50
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
369
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс вчера в 11:12
1,6K
Путешествия

Власти РФ разрешили с 10 августа выполнять чартеры в Турцию

Правительство России разрешило с 10 августа выполнять чартерные рейсов в Турцию.
Терра вчера в 05:24
11
Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Футбол

Денис Черышев может перейти в «Зенит»

Ранее сообщалось, что Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно.
REGNUM 07:06
1
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
1K
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
31
Общество

На месте военной базы СССР в Потсдаме построят крупный жилой район

В столице немецкой федеральной земли Бранденбург – Потсдаме приступили к созданию нового района Крампниц на территории бывшего советского военного гарнизона.
Взгляд.ру 07:08
1
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
84
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
391
Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
8
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
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