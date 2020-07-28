Политика
КоммерсантъКучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Плюс один +1 08:35
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
Краснодарский краевой суд уволил «золотую судью» Хахалеву
Краснодарский краевой суд отчислил из своего штата судью Елену Хахалеву, прославившуюся пышной свадьбой дочери, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге
Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС.
RT на русском 08:15
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Футбол
Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»
Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён.
Vprognoze.ru 02:04
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Футбол
Семак не согласен, что «Зенит» скучный. Интервью о стиле игры, Азмуне, Дзюбе, Ловрене и судьбе России в ЛЧ
Дорский поговорил с тренером чемпиона России.
Sports.ru 03:23
Политика
В России призвали ограничить размещение рекламы в Twitter и Facebook
В Общественной палате РФ обсуждается вопрос об ограничении размещения рекламы российских компаний на некоторых зарубежных площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОП, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.
Национальная служба новостей 08:23
Единоборства
Глава UFC: Хабиб может провести последний бой против Сен-Пьера
Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.
Московский Комсомолец 01:37
Футбол
«Эвертон» поборется за Бога с «Наполи» и «Ювентусом»
Сообщается, что игроком также интересуются «Ювентус», «Наполи» и «Марсель».
Спорт-Экспресс 08:34
Космос
Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon
Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил Тома Песке.
Piter.tv 06:04
Шоу-бизнес
В Великобритании выйдет разгромная биография Маркл
В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
Подмосковье Сегодня вчера в 12:32
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
Тяга к острой пище говорит о наличии инфекции или нарушении метаболизма. Пристрастие к солёному свидетельствует об обезвоживании организма.
Evo-rus.com 03:48
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00