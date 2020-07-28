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Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение. 3

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Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 542

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