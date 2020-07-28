Политика

ИзвестияИзвестияКучма ушел из контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покидает состав трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 июля на сайте офиса действующего главы государства Владимира Зеленского. Отмечается, что решение об уходе Кучма принял сам.
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Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

РИА Новости09:20

Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Газета.Ru10:06

Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

РБК06:55

Калашников считает, что выход Кучмы из переговоров по Донбассу не изменит их

ТАСС08:44

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Коммерсантъ06:35

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Известия06:34

Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу

RT на русском06:05
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Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
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Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY

Компания «АвтоВАЗ» обновила 1,8-литровый силовой агрегат, используемый в конструкции моделей Lada Vesta и XRAY.
Дни24 06:20
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 10:18
Общество

Марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге решено отменить

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал, что проведение марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге отменено.
Областная газета 07:39
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Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Футбол

Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
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Происшествия

Суд Петербурга арестовал мужчину, расчленившего свою жену

REGNUM 08:44
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
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Происшествия

На Урале в больнице перепутали тела умерших

Карпинск, Свердловская область, 28 июля 2020, 17:05 — REGNUM В Карпинске Свердловской области сотрудники морга перепутали тела двоих умерших мужчин.
REGNUM 10:05
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Происшествия

В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка

РИА Новости 07:55
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Происшествия

На Кубани подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июля 2020, 11:07 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
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Армия и оружие

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.
РИА Новости 06:16
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» во втором квартале упала на 67 %

По итогам второго квартала выручка от интернет-рекламы упала на 15 % и составила почти 25 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:04
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Здоровье

Диетолог Соломатина определила опасные продукты для диабетиков

Опасными продуктами могут оказаться хлебцы и фитнес-батончики, которые продаются в отделах для диабетиков.
Слово и Дело 06:56
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