Бывший президент Украины Леонид Кучма покидает состав трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 июля на сайте офиса действующего главы государства Владимира Зеленского. Отмечается, что решение об уходе Кучма принял сам.

Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

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