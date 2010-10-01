Экономика

Вести.RuВести.RuКуда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

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Российский рынок акций стал одним из самых прибыльных в ушедшем году. Индекс Мосбиржи вырос на четверть, РТС — более чем на 40 процентов.
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Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

Вести.Ru00:13

Во что вкладывать деньги в 2020 году? Советы экспертов

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