Экономика
Вести.RuКуда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций
Российский рынок акций стал одним из самых прибыльных в ушедшем году. Индекс Мосбиржи вырос на четверть, РТС — более чем на 40 процентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:16, Ашберн
Экономика
Кто больше всего боится потерять работу в наступившем году
Больше всего тревожатся потерять работу или, потеряв, не найти её в своем сегменте охранники, представители сферы сервиса, банкиры, юристы, а также люди, занятые в творческой сфере, связанной с искусством, развлечениями и массмедиа.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Происшествия
Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране
Армия и оружие
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих
Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих.
Армия и оружие
Трамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо».
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Футбол
Новым скаутом «Спартака» стал Артур Вольф
39-летний Артур Вольф назначен новым скаутом московского «Спартака», сообщает Allgemeine Zeitung.
Хоккей
Российский нападающий «Нэшвилла» выиграл бой против двухметрового Хары
22-летний российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин жестко и без нарушения правил встретил защитника "Бостона" Чарли Макэвоя, после чего за партнера заступился 206-сантиметровый словак Здено Хара.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Общество
Возросло число погибших в давке во время прощания с Сулеймани в Иране
Во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани в Кермане более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года
В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон
После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.