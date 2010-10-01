Российский рынок акций стал одним из самых прибыльных в ушедшем году. Индекс Мосбиржи вырос на четверть, РТС — более чем на 40 процентов.

Куда вкладывать: инвесторы присматриваются к российскому рынку акций

Экономика Кто больше всего боится потерять работу в наступившем году Больше всего тревожатся потерять работу или, потеряв, не найти её в своем сегменте охранники, представители сферы сервиса, банкиры, юристы, а также люди, занятые в творческой сфере, связанной с искусством, развлечениями и массмедиа.

Гаджеты Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Общество Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.

Хоккей Российский нападающий «Нэшвилла» выиграл бой против двухметрового Хары 22-летний российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин жестко и без нарушения правил встретил защитника "Бостона" Чарли Макэвоя, после чего за партнера заступился 206-сантиметровый словак Здено Хара.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.