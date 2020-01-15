с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год

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