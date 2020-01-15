Общество
Мой БрянскКудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.ЗакC.Ру06:11
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