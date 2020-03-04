Экономика

МИР 24МИР 24Госдума одобрила законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Сам министр финансов Антон Силуанов обращает внимание на то, что прибыль Сбербанка будет направляться на финансирование социальных мер, которые были озвучены в послании президента. «Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния», – уточнил министр.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России
 контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Российская газетавчера в 11:01

Подробнее о событии

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению покупку правительством акций Сбербанка

ТАСС09:09

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выкупе акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъвчера в 09:32

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Post03 марта в 03:18

Госдума приняла в первом чтении проект о покупке акций Сбербанка

Говорит Москвавчера в 09:27

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже акций Сбербанка

Парламентская газетавчера в 09:23

Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ru03 марта в 04:07

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новостивчера в 09:27
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Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

Польша пригласит наблюдателей из РФ на учения НАТО Defender Europe

Приглашения поучаствовать в наблюдении за учениями НАТО в Польше Defender Europe 2020 получат Россия и другие страны ОБСЕ.
REGNUM 03:49
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Шоу-бизнес

Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.
Lenta.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал вчера в 23:26
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Финансы

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия 16:01
Политика

Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу

Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 19:31
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии плей-офф с «Авангардом»

Газета Республика Башкортостан 12:10
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru вчера в 15:20
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess

На борту круизного лайнера Grand Princess, где идет проверка на коронавирус COVID-19, находятся четверо россиян.
Коммерсантъ 18:46
Общество

В России изменят систему оплаты отпусков, больничных и декретов

В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков.
URA.Ru вчера в 18:30
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Известия 18:54
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Армия и оружие

В ВСУ передана партия модернизированных танков Т-72, названных «сетецентрическими»

Шесть усовершенствованных и прошедших ремонт танков Т-72 Киевский бронетанковый завод отправил вооруженным силам Украины.
Военное обозрение 10:45
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
Чемпионат 03 марта в 17:55
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 00:20
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Общество

Китаю прогнозируют вторую волну эпидемии коронавируса

По причине быстрого распространения COVID-19 после 20 января власти КНР ввели беспрецедентные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии.
RuNews24.ru 03:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Газета.Ru 16:50
Армия и оружие

Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии

Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
News.ru 14:03
Здоровье

Медработники из Перми просят губернатора не ликвидировать лаборатории

Просим Вас: дать поручение отменить приказы Минздрава о ликвидации лабораторий в стационарах, дать поручение провести независимый аудит закупок и учета оборудования для ЦКДЛ, дать поручение провести аудит работы ЦКДЛ.
В курсе.ру 00:37
Наука

Ученые смогли подавить «бессмертие» в раковых клетках

Исследователи Северо-Западного и Чикагского университетов разработали молекулярный инструмент, который подавляет «бессмертие» раковых клеток.
Профиль вчера в 14:26
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