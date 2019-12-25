Политика
РИА НовостиКудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад
Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления - скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Хоккей
Ничушкин подрался в матче НХЛ и оформил хет-трик Горди Хоу
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Общество
РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Происшествия
В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН
Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новогодние подарки
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили в Давосе «Ак Барс»
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Происшествия
На редкость лысая резина и 24 штрафа за превышение: смертельное ДТП на Савушкина устроил не «Солярис»
Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
Армия и оружие