Политика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления - скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин: решение Путина спасло российскую экономику

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«Его взгляды мало изменились за 20 лет»: Кудрин поделился воспоминаниями о работе с Путиным в Петербурге

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Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
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Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
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Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН

Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
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Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили в Давосе «Ак Барс»

Газета Республика Башкортостан 23 декабря в 16:20
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Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
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Виновником смертельного ДТП на улице Савушкина считается водитель «Пежо 207», а не иностранец из заполненного людьми «Соляриса», как предполагали в соцсетях.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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