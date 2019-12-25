Президент России Владимир Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад, смена характера правления - скорее влияние обстоятельств, считает его давний соратник, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин: Путин сохранил взгляды, которых придерживался 20 лет назад

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Политика Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.

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