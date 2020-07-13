с чего всё началось

В 2020 году гГосдолг России с 12,3% вырастет до 16% ВВП. Об этом, выступая в Совете Федерации заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает РБК. По словам Кудрина, в финансовом секторе России очень много рисков.

Кудрин: В 2020 году госдолг России вырастет до 16% ВВП

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 136

Футбол Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 822

Шоу-бизнес От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года. 44

Здоровье Вкусный и доступный напиток защитит от цирроза печени Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США) пришли к выводу, что защитить от цирроза печени может вкусный и доступный напиток – натуральный кофе. 31

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 303

Экономика Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации. 137

Армия и оружие Российская подлодка опозорила самолеты НАТО, устроившие на нее облаву Командование сразу же сообщило о том, что в проливе Скагеррак было решено устроить облаву на подлодку, которая несет на своем борту две дюжины противокорабельных ракет «Гранит», способных уничтожить половину флота НАТО. 30

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Общество Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.

Автоспорт Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма. 21

Общество Блогер Юрий Дудь выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова Дело против обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова касается не только солидарного профессионального сообщества, но и всех россиян в целом, заявил популярный российский блогер Юрий Дудь. 1