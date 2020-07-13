МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

В мае в России было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%, объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Кудрин: В мае объем розничной торговли в России сократился на 19,2%

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