Экономика
FreeNews-VolgaКудрин: В мае объем розничной торговли в России сократился на 19,2%
В мае в России было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%, объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 09:19
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Кудрин считает доминирование крупных госинститутов основным риском для рынка
Коммерсантъвчера в 10:07
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