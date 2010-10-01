Напомним, в связи с пандемией Центробанк ввел ряд регуляторных послаблений для банков.

Кудрин: банки могут столкнуться с нехваткой капитала

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