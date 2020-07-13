Экономика

Банки.руБанки.руКудрин: банки могут столкнуться с нехваткой капитала

Напомним, в связи с пандемией Центробанк ввел ряд регуляторных послаблений для банков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кудрин: российским банкам потребуется докапитализации

ГЛАС.RUвчера в 09:52

Российским банкам может потребоваться докапитализация — Кудрин

ИА Красная Веснавчера в 11:00

Кудрин: российским банкам может потребоваться докапитализация

Аргументы и Фактывчера в 10:56

ЦБ не видит риска недостатка капитала в банковском секторе

Банки.рувчера в 11:08

В России увидели риск нехватки капитала у банков

Росбалтвчера в 11:47

Кудрин предрёк российским банкам нехватку капитала

News.ruвчера в 09:19

Кудрин заявил, что российские банки могут столкнуться с необходимостью докапитализации

ТАССвчера в 08:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета вчера в 13:07
145
Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия вчера в 16:04
152
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
6,7K
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
645
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
573
Армия и оружие

Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села

URA.Ru 12 июля в 20:27
14
Армия и оружие

В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Известия вчера в 23:30
30
Космос

Зонд «Хаябуса-2» вернется на Землю в начале декабря

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") вернется на Землю в начале декабря с образцами, взятыми на астероиде Рюгу.
ТАСС вчера в 23:05
Происшествия

Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
7
Армия и оружие

Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»

Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU вчера в 08:35
2
Общество

В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС вчера в 22:23
Энергетика

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии

Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии.
ТАСС вчера в 23:26
10
Общество

В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15

Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:33
Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
63
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
46
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
255
Авто

В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander

Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru вчера в 12:12
2
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
551
Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Российская газета 11 июля в 12:53
48
Политика

США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря

Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM вчера в 17:42
7
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
233
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru вчера в 02:35
31
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат вчера в 04:10
3
Киберспорт

Слух: Разработка Skull & Bones перезапущена

Srnsk вчера в 17:24
Происшествия

Актрису из сериала Glee Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии

ТАСС вчера в 17:22
2
Общество

Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
1
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
240
Здоровье

Специалисты ВОЗ прибудут в Казахстан для изучения причины вспышки пневмонии

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло эту информацию, а эксперт ВОЗ предположил, что причиной вспышки пневмонии может быть COVID-19.
JustMedia 00:25
Футбол

В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru 12 июля в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное