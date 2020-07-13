Экономика
Банки.руКудрин: банки могут столкнуться с нехваткой капитала
Напомним, в связи с пандемией Центробанк ввел ряд регуляторных послаблений для банков.
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Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Происшествия
Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале
Известия вчера в 16:04
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru 12 июля в 20:27
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Космос
Зонд «Хаябуса-2» вернется на Землю в начале декабря
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") вернется на Землю в начале декабря с образцами, взятыми на астероиде Рюгу.
ТАСС вчера в 23:05
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Армия и оружие
Российские войска начали получать обновленные РЭБ «Красуха»
Согласно источникам «Российской газеты», Вооруженные силы России начали принимать в свое распоряжение новую модификацию комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-20».
ГЛАС.RU вчера в 08:35
Общество
В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей
"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС вчера в 22:23
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка (ЦБ).
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Артист Театра оперы и балета Якутии погиб в результате удара молнии
Артист балетной труппы Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб в результате удара молнии.
ТАСС вчера в 23:26
Общество
В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 15
Пятнадцатый пациент скончался в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки заражение выявлено еще у 46 жителей Кемеровской области, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:33
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com вчера в 07:23
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2.
32CARS.ru вчера в 12:12
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM вчера в 17:42
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru вчера в 02:35
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат вчера в 04:10
Киберспорт
Слух: Разработка Skull & Bones перезапущена
Srnsk вчера в 17:24
Происшествия
Актрису из сериала Glee Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии
ТАСС вчера в 17:22
Общество
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда", как спать в жару без кондиционера.
РИА Новости вчера в 21:49
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Здоровье
Специалисты ВОЗ прибудут в Казахстан для изучения причины вспышки пневмонии
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло эту информацию, а эксперт ВОЗ предположил, что причиной вспышки пневмонии может быть COVID-19.
JustMedia 00:25
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru 12 июля в 09:09