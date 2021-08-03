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Кудрин: целевые субсидии гражданам могли бы стать альтернативой регулированию цен

Глава счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что целевые субсидии населению на покупку определённых товаров могут стать альтернативой тем административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство.
RT на русском
Меры по регулировании цен на отдельные товары в РФ предложили заменить введением целевых субсидий малоимущим и другими способами поддержки нуждающихся россиян.
Телеканал 360°
На фоне повышенной инфляции российские власти с конца прошлого года начали в административном порядке сдерживать цены на некоторые товары.
РБК
В то же время власти подчеркивают, что ограничение цен было временной мерой — в конце июля вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что с госрегулированием цен на продукты «надо заканчивать».
РБК

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