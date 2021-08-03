Как изменилась Счетная палата при Кудрине Есть ли в России тренд на закрытие государственной информации Какая модель госуправления больше подходит стране Об экспортном рывке как шансе ускорить экономику О рецептах социально-экономического развития О "кислороде" для регионов в виде освобождения от части расходов Как Счетная палата оценивает решения правительства по борьбе с бедностью Как Алексей Кудрин смотрит на недавние налоговые инициативы "Помогать реализовывать чувство налогоплательщика" — Больше трех лет назад вы возглавили Счетную палату, в августе 2018-го была представлена новая стратегия ведомства на период до 2024 года.

РБК 17:00