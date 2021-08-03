Глава счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что целевые субсидии населению на покупку определённых товаров могут стать альтернативой тем административным ограничениям на рост цен, к которым прибегает правительство.
Как изменилась Счетная палата при Кудрине Есть ли в России тренд на закрытие государственной информации Какая модель госуправления больше подходит стране Об экспортном рывке как шансе ускорить экономику О рецептах социально-экономического развития О "кислороде" для регионов в виде освобождения от части расходов Как Счетная палата оценивает решения правительства по борьбе с бедностью Как Алексей Кудрин смотрит на недавние налоговые инициативы "Помогать реализовывать чувство налогоплательщика" — Больше трех лет назад вы возглавили Счетную палату, в августе 2018-го была представлена новая стратегия ведомства на период до 2024 года.
Только 19% опрошенных россиян сообщили, что не собираются ждать наступления пенсионного возраста и закончат работать раньше, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса 2 261 работающего жителя России, проведенного HeadHunter и финтех-компанией "Деньги Вперед".
«Росатом» подготовил концепцию единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС) для Севморпути (СМП), которая включает общую архитектуру системы, а также определяет основных пользователей и поставщиков информации.
Перерасчет произведен в беззаявительном порядке, сообщили ЯСИА в Пенсионном фонде РС(Я). Ежегодная беззаявительная корректировка страховых пенсий по старости, а также по инвалидности произведена работающим пенсионерам, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.
Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой, сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.