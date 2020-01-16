Политика

Lenta.ruLenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАСС10:28

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБК10:27

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ru09:57

Кудрин пока не собирается переходить в правительство

Московский Комсомолец10:04

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ru10:00

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфакс09:59

Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Комсомольская правда10:13
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В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы

РИА Новости 14 января в 08:53
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Политика

Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
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Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
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Селянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Sportbox.RU 14 января в 01:32
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Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Lenta.ru 16:59
Космос

Самые яркие взрывы происходят в двойных звездных системах

Моделируя поведение массивных звезд при коллапсе, астрономы из Уорикского университета (Великобритания) выдвинули гипотезу о том, что для формирования струй звездам необходим сосед, то есть гамма-всплески происходят в двойных звездных системах.
РИА Новости 14 января в 05:44
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Здоровье

Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

Жители России, которые перенесли инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, имеют право на бесплатные медикаменты.
Волгоградская правда 14:45
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 02:29
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Происшествия

В Харькове директора похоронного бюро застрелили у собственного дома

В Харькове на улице Танкопия застрелили директора похоронного бюро при городском кладбище № 3.
Русская Планета 15:44
Политика

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.
Интерфакс 06:21
Футбол

Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года

Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Спорт-Экспресс 14:58
Политика

Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ

Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.
Life.ru 11:38
Кино

Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу

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В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Известия 07:26
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
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Химики улучшили графен с помощью куриного помета

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Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
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Технологии

Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны

В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Происшествия

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля

Интерфакс 09:12
Политика

Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
РИА Новости 13:00
Политика

Определены сроки голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, пройдет, скорее всего, в один из выходных дней, сказал источник.
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Как работают Яндекс.Новости?
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