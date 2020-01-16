Политика
Lenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Общество
В Париже продолжаются протесты против пенсионной реформы
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Хоккей
Селянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Космос
Самые яркие взрывы происходят в двойных звездных системах
Моделируя поведение массивных звезд при коллапсе, астрономы из Уорикского университета (Великобритания) выдвинули гипотезу о том, что для формирования струй звездам необходим сосед, то есть гамма-всплески происходят в двойных звездных системах.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Здоровье
Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства
Жители России, которые перенесли инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, имеют право на бесплатные медикаменты.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Происшествия
В Харькове директора похоронного бюро застрелили у собственного дома
В Харькове на улице Танкопия застрелили директора похоронного бюро при городском кладбище № 3.
Политика
Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщают турецкие СМИ.
Футбол
Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Политика
Рада одобрила возвращение украинской делегации в ПАСЕ
Верховная рада приняла решение возобновить работу постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.
Кино
Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу
Происшествия
В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими
В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Наука
Химики улучшили графен с помощью куриного помета
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Технологии
Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны
В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Происшествия
Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля
Политика
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
Политика
Определены сроки голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, пройдет, скорее всего, в один из выходных дней, сказал источник.