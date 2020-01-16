Политика
Lenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет.
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos в России
Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации кроссовера KIA Seltos, который уже выпускается в Калининграде и начинает поступать в дилерские центры.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Кино
Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу
Происшествия
Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области
В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Наука
Ученые научили нейросеть находить задачи для квантового компьютера
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Здоровье
В Кизляре не допустят распространения кишечной инфекции
Накануне глава дагестанского кабмина Артем Здунов провел рабочее совещание с ответственными лицами по профилактике распространения кишечной инфекции в Кизлярском районе.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Авто
Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу
Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Хоккей
«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков
Голкипер Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Вратарь хозяев Семен Варламов совершил 25 сэйвов после 28 бросков.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Музыка
Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».