Политика
Lenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Космос
У ближайшей к Солнцу звезды нашли вторую планету
В 2016 году возле Проксимы нашли планету Проксима b, и это стало ярким событием в мире исследований космоса, поскольку у неё твёрдая поверхность, она чуть больше Земли и к тому же расположена в "зоне обитаемости", то есть не слишком близко и не слишком далеко от звезды.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Армия и оружие
Помпео: США готовы «атаковать Россию», как сделали это с Ираном
Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Хоккей
«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв «Металлург»
«Барыс» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
Общество
Адвокат: гражданин России Бурков намерен признать вину в суде США
Обвиняемый в компьютерных преступлениях гражданин России Алексей Бурков намерен признать себя виновным в суде США, сообщил РИА Новости его адвокат Грегори Стэмбо.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Первый этап сделки На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании "ТФК-Финанс", через которую "Стройпроектхолдинг" владеет 94,2% "Мостотреста", бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга.
Здоровье
В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка
В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Политика
Медведев оценил работу его правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия