Политика

Lenta.ruLenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Кудрин не получал предложений войти в состав нового правительства

ТАСС10:28

Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство

РБК10:27

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Интерфакс09:59

Кудрин пока не собирается переходить в правительство

Московский Комсомолец10:04

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Газета.Ru10:00

Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Комсомольская правда10:13

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Lenta.ru09:57
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