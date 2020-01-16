Политика
Lenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Политика
«Открытые медиа»: Медведев ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой Путина
Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой, о которой объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Адель похудела на 45 килограммов после развода ради сына
Оказалось, что Адель похудела ради любви к своему телу, здоровья и главное – ради сына.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Технологии
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые важны для дальнейшего развития России и которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве.
Политика
Каким станет новое правительство при премьер-министре Мишустине
Рассказываем, кто такой Михаил Мишустин и какие изменения могут произойти в правительстве с его приходом.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4
Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Общество
СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко
Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Автоспорт
Квят прошел подгонку сиденья перед новым сезоном
Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида, сообщает Twitter «Альфа Таури».
Футбол
Сетьен заблокировал уход Видаля из «Барселоны» как минимум до лета
Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заблокировал трансфер полузащитника Артуро Видаля.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
Политика
Трамп заявил о выгоде торговой сделки США и Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписанная первая часть торгового соглашения с Китаем является невероятной сделкой для США.
Политика
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
Происшествия
В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки
В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.