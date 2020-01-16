Политика
Lenta.ruКудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс». Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства.
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Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Наука
Регулярный секс может задержать менопаузу
Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Финансы
Эксперт предсказал России курс 200 рублей за доллар
"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов
Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Гаджеты
Клиентам Tele2 предлагают купить популярные смартфоны со скидкой 20%
В салонах связи Tele2 для новых клиентов предлагают приобрести смартфон со скидкой в 20%, но при условии приобретения тарифа и комплексной страховки.
Политика
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина
КПРФ не может поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, так как депутаты пока ничего не знают о новом составе кабинета министров и программе политика.
Шоу-бизнес
Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног
Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза РФ
Для должности заместителя председателя Совета Безопасности в проекте закона прописана обязанность "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Общество
Путин предложил бесплатно кормить детей в школьных столовых
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Происшествия
Старшего сына экс-хоккеиста Соколова обвинили в убийстве матери
Следователи назвали имя убийцы жены экс-хоккеиста Максима Соколова Ирины. По официальной версии, 45-летнюю женщину зарезал 18-летний сын.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер вышел в свет с новой «девушкой Джеймса Бонда»
Напомним, что до встречи с Шейк Купер успел жениться, развестись и пережить несколько страстных романов.
Авто
Автодилеры подняли цены на автомобили из-за утильсбора и инфляции
Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек.
Политика
Хафтар пообещал соблюдать перемирие в Ливии
По итогам встречи в Хафтаром в Бенгази Маас сказал: "Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал".
Кино
Мединский заявил о фантастических успехах отечественного кино
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил о фантастических успехах российского кино в прокате страны.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.