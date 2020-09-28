Кудрин дал прогноз по падению ВВП России на фоне пандемии коронавируса
Смотрите также
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
В Башкирии осудили экс-кассира банка за хищение 25 млн рублей
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
В Армении заявили об уничтожении бронетехники ВС Азербайджана
С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе
Попова назвала ожидаемым рост заболеваемости коронавирусом в России
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию по личным делам
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Роспотребнадзор назвал сроки выхода коронавируса на плато
Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.В источнике
С чего всё началось
Кудрин дал прогноз по падению ВВП России
В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии