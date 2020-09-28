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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России на фоне пандемии коронавируса

Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
Подробнее о событии
REGNUM

«Доходы и занятость!»: Кудрину напомнили о главных индикаторах экономики

REGNUM10:38
Москва 24

Кудрин спрогнозировал падение ВВП

Москва 2404:20
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

RT на русском02:24
РИА Новости

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

РИА Новости03:00
ТК Звезда

Кудрин оценил влияние пандемии на экономику России

ТК Звезда02:53
Газета.Ru

Кудрин прокомментировал ситуацию в экономике России

Газета.Ru02:40
News.ru

Кудрин считает, что ВВП России упадёт

News.ru03:45

В Дагестане после побега шести заключённых задержан сотрудник колонии

Сотрудник исправительной колонии №2 в посёлке Шамхал Кировского района города Махачкалы задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности после побега шести заключённых, сообщили в главке Следственного комитета России по Дагестану.
RT на русском11:48
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О чём говорится в опубликованных Anonymous документах по Сирии

Хакерская группа Anonymous обнародовала документы частных организаций и британских госорганов, которые свидетельствуют о том, что власти Соединённого Королевства организовали масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на медийную поддержку сирийских боевиков.
RT на русском08:45

Бойцы российских ЧВК готовы выдвинуться в Карабах для участия в военном конфликте

МИД России выступил с официальным заявлением по поводу обострившегося конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за территориального спора о непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, передаёт пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
Kadara.ru09:39
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AFP: Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Ранее в понедельник представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что президент Макрон, который посетит с визитом Литву и Латвию 28-29 сентября, готов встретиться с Тихановской в Вильнюсе, если она об этом попросит.
ТАСС12:44
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Хирурги в Зеленограде удалили пациенту опухоли общим весом 4 кг

К врачам из городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского в Зеленограде обратился мужчина, который думал, что у него в паху образовалась грыжа, но УЗИ показало объемное образование в брюшной полости и забрюшинном пространстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Московской области.
РИАМО11:31

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59
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