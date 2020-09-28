Кудрин дал прогноз по падению ВВП России на фоне пандемии коронавируса
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Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.В источнике
С чего всё началось
Кудрин дал прогноз по падению ВВП России
В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
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