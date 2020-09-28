Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.

С чего всё началось Кудрин дал прогноз по падению ВВП России В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. RT на русском 02:24