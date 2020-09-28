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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России на фоне пандемии коронавируса

Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.В источнике
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Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по профилактики коронавируса.
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
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