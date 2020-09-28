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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России на фоне пандемии коронавируса

Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском02:24
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REGNUM

Стоит ли верить прогнозам Алексея Кудрина о падении ВВП РФ на 4-5%?

REGNUM10:19
Москва 24

Кудрин спрогнозировал падение ВВП

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Кудрин дал прогноз по падению ВВП России

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Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

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Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
RT на русском11:03
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Минпросвещения РФ обещает не увольнять учителей за отказ от вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости" "Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено", — говорится в документе.
REGNUM11:09

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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