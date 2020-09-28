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Политик спрогнозировал падение в районе 4-5%, однако он также подчеркнул, что на сегодняшний день "ситуация в российской экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии". По словам Кудрина, на тот момент ожидалось снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.