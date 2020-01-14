Экономика
РБККудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости» заявил, что рост ВВП России в 2020 году составит около 1,5%. Это ниже, чем официальный прогноз Минэкономразвития. По его словам, «темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством, — около 1,5% или даже меньше».
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
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Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" по утилизации вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Происшествия
Под Брянском потушили пожар на мебельной фабрике
В пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области сообщили, что пожар на мебельной фабрике в Дятьковском районе ликвидирован.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Армия и оружие
Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»
В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Амур» в гостевом матче КХЛ
Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" обыграл по буллитам хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Футбол
Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче
Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Политика
По делу об импичменте Трампу появились новые доказательства
В комитет по разведке в палате представителей направили новые доказательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа для предоставления Сенату, заявил глава комитета Адам Шифф в своём письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.
Общество
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.