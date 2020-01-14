Экономика

РБКРБККудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости» заявил, что рост ВВП России в 2020 году составит около 1,5%. Это ниже, чем официальный прогноз Минэкономразвития. По его словам, «темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством, — около 1,5% или даже меньше».
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