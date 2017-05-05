Экономика
РБККудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году
«На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%», — сказал Кудрин, отметив, что пока темпы роста ВВП России остаются низкими. Глава Счетной палаты также считает, что по итогам 2019 года рост ВВП составит не более 1%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:57, Ашберн
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
ФБК: Книжный союз Степашина получил около 250 млн руб. без конкурса
По данным ФБК, Книжный союз четыре года подряд без конкурса получал контракты на организацию книжного фестиваля на Красной площади.
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Авто
Chevrolet планирует выпустить спецверсию Camaro
Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro.
Политика
Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения договора о перемирии
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар положительно воспринял достигнутые в Москве договорённости по урегулированию в Ливии, заявили в Минобороны России.
Общество
Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о сложностях, которые будут ждать туристов, заселяющихся в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Технологии
Из Google Play приложение Android Auto загрузили свыше 100 млн раз
В магазине приложений Android Auto имеет рейтинг 4,1 из 5,0 возможных. Оценили это приложение в магазине более 80 тысяч пользователей.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Кино
Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»
Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».
Экономика
Минсельхоз готовит проект о временном ограничении экспорта зерна
Министерство сельского хозяйства РФ готовит проект постановления о введении временного ограничения на экспорт зерна.
Энергетика
Белоруссия и Россия не договорились по тарифам на транзит нефти
Достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктовне удалось представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии.
Политика
Рабинович: Киев продает жителей Украины в рабство
Действующее руководство Украины собирается продать страну, после чего рядовым ее жителям остается только рабство.
Общество
Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным
Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Политика
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Политика
В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы
В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам
Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Футбол