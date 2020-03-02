Экономика

News.ruNews.ruКудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
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Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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