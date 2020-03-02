Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.

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