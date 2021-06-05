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Кудрин: доллар продолжит функционировать в России после его исключения из ФНБ

Доллар продолжит функционировать и после того, как будет исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В источнике

С чего всё началось

Кудрин заявил, что доллар продолжит функционировать в РФ после изменений в структуре ФНБ

Россияне смогут использовать американский доллар для расчетов, для хранения личных сбережений, а также производить обмен после того, как государство откажется от него в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-1" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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