Кудрин: доллар продолжит функционировать в России после его исключения из ФНБ
Доллар продолжит функционировать и после того, как будет исключен из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В источнике
С чего всё началось
Кудрин заявил, что доллар продолжит функционировать в РФ после изменений в структуре ФНБ
Россияне смогут использовать американский доллар для расчетов, для хранения личных сбережений, а также производить обмен после того, как государство откажется от него в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-1" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ТАСС05:40
Кудрин: решение отказаться от доллара в ФНБ не скажется на жизни россиян
Московский Комсомолецвчера в 06:10