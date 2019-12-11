Экономика
РИА НовостиКудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.
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Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
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Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
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Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Технологии
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Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
Футбол
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Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Политика
Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия
Путь к ядерному разоружению должен проходить не через санкции, а через укрепление мер доверия, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Общество
Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.