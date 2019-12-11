Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.
Читать в источнике
Комментировать238

Подробнее о событии

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Известия14:31

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

РБК14:53

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей словами «что-то многовато»

Lenta.ru14:35

Путин о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей: «что-то многовато»

Коммерсантъ15:23

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Газета.Ru14:27

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

РИА Новости14:24

Кудрин сообщил, что неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 трлн рублей

ТАСС14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа

В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
RT на русском 16:20
Политика

Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения

Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
РИА Новости 15:40
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском 15:03
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru 08:39
Кино

Кинокомпания Warner Bros. назвала дату выхода продолжения «Матрицы»

Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода четвертой части фильма «Матрица»: премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.
РБК 17:49
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Metaratings 17:07
Технологии

«Доктор Веб» предупредил о новой версии кибершпиона в Google Play

Вирусные аналитики «Доктор Вэб» обнаружили новую версию опасного кибершпиона в сервисе Google Play.
РБК 09:05
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Футбол

Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
АБН 08:04
Футбол

Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Bookmaker-ratings.ru 04:22
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
StarHit.ru 09:30
Происшествия

Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Известия 13:24
Политика

Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия

Путь к ядерному разоружению должен проходить не через санкции, а через укрепление мер доверия, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
РБК 17:23
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 09 декабря в 01:02
Экономика

Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
REGNUM 08:39
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста вчера в 23:30
Общество

В Москве сегодня простятся с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым

Эхо Москвы 16:03
Общество

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
RT на русском 15:30
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Газета.Ru 06:22
Политика

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 17:55
Футбол

«Краснодар» не смог вылететь на матч с «Хетафе» из-за сильного тумана

Metaratings 07:29
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное