Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

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Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей словами «что-то многовато»

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Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

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Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
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Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
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Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.
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Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
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Овечкин признался, что любит Америку

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ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Газета.Ru 04:34
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Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Напомним, что теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года, в нем погибли 16 человек и более 100 оказались ранеными.
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года

Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
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Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
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Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)

Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
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Рождению планет помогло статическое электричество

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Стали известны актеры нового фильма «Один дома»

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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
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В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

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ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

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Mercedes-Benz представил новый GLA

Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
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Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
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Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
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