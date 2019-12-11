Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Футбол Гаттузо официально стал тренером «Наполи» Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.

Общество В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.

Кино В Менделеевске показали фильм «Ржев» Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.

Политика Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".

Шоу-бизнес Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.