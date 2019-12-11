Экономика
РИА НовостиКудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов.
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Футбол
Гаттузо официально стал тренером «Наполи»
Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Кино
В Менделеевске показали фильм «Ржев»
Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Происшествия
Обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга вынесли приговор
Напомним, что теракт в Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года, в нем погибли 16 человек и более 100 оказались ранеными.
Шоу-бизнес
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли
Голливудский актер Брэд Питт не распространялся о подробностях личной жизни после развода с Анджелиной Джоли, однако журналисты добились от него ответа на вопрос о том, были ли у него романы после расставания с женой.
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем
Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович).
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Футбол
Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Наука
Рождению планет помогло статическое электричество
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Футбол
Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Полузащитник Барселоны Ансу Фати стал самым молодым игроком в истории, забившим в Лиге чемпионов.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Авто
Mercedes-Benz представил новый GLA
Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.