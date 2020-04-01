Коронавирус

REGNUMREGNUMКудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии. Об этом он заявил 1 апреля в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолец13:21

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Ру13:34

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2008 года

РБК13:27

Кудрин ожидает падения ВВП РФ в 2020 году

News.ru13:24

Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

REGNUM13:41

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС13:20

Кудрин: экономике РФ может потребоваться господдержка в 5% ВВП

ТК Звезда13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Политика

Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны

Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России, но у страны уже есть необходимый опыт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства.
Российская газета 13:32
Общество

Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян

"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.
ПРАЙМ 13:06
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Спорт

«Луч» объявил об уходе из профессионального футбола

«По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
Евро-футбол.ру 07:24
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Спорт

Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»

С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
Спорт-Экспресс 11:00
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

Вечерняя Москва вчера в 03:51
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Известия 11:57
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат

Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие

США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»

США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Вести.Ru 09:22
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста вчера в 12:57
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Мой Брянск 12:50
Авто

Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом

Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Автостат вчера в 06:57
Энергетика

Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24%

Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года снизилась на 23,7%.
News.ru 13:44
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Интерфакс 08:28
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Футбол

Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов

Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.
РБК 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное