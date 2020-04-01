Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии. Об этом он заявил 1 апреля в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

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