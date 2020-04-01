Коронавирус
REGNUMКудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии. Об этом он заявил 1 апреля в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
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Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Политика
Путин назвал снижение цен на нефть серьезным вызовом для страны
Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России, но у страны уже есть необходимый опыт, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с членами правительства.
Общество
Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян
"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Спорт
«Луч» объявил об уходе из профессионального футбола
«По решению министерства спорта Приморья в будущем сезоне «Луч» не будет выступать в Футбольной национальной лиге и потеряет профессиональный статус», - говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Общество
Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России
Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Дмитрий Торбинский: «В Майами комендантский час. Все скупают оружие»
С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23.00 до 5.00 утра.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат
Футболисты московского "Спартака" пошли на сокращение зарплаты на 40% до возобновления командных тренировок, сообщается на официальном сайте команды.
Армия и оружие
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Политика
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения в РФ режима ЧС в связи с ситуацией с COVID-19.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero останется без рамы и станет гибридом
Внедорожник Mitsubishi Pajero следующего поколения останется без рамной конструкции и получит гибридную силовую установку.
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в январе-марте снизилась на 24%
Минфин РФ опубликовал данные, в которых говорится, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2020 года снизилась на 23,7%.
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Футбол
Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов
Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.