Коронавирус

REGNUMREGNUMКудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году

Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии. Об этом он заявил 1 апреля в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 10-12% – Делягин

REGNUM03:05

Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъвчера в 15:11

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАССвчера в 13:20

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБКвчера в 13:27

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолецвчера в 13:21

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:34

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМвчера в 13:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом

В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Piter.tv 03:48
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Тони Фергюсоном

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:24
Происшествия

Пермская журналистка умерла от коронавируса

В четверг, 2 апреля, Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило смерть пермской журналистки Анастасии Петровой от пневмонии, развившейся вследствие заражения коронавирусной инфекцией.
В курсе.ру 02:07
Здоровье

В Госдуме назвали отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал отличия между самоизоляцией и карантином.
DixiNews 01:04
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём единения народов Белоруссии и России.
RT на русском 01:32
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о планах сделать следующую неделю нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля снова будет объявлена в России нерабочей, говорится в репортаже специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова, посвященном итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Ведомости 01:44
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Экономика

Определены случаи, при которых россияне могут не платить по кредитам

Для россиян, у которых есть потребительские кредиты, временно вводится механизм «кредитных каникул», аналогичный ипотечным каникулам.
ФедералПресс вчера в 05:04
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

В Сочи начали выдавать спецпропуска для организаций

Власти Сочи выдают спецпропуска организациям, занятым в жизнеобеспечении города, для передвижения в условиях принятых из-за угрозы распространения коронавируса мер, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 03:20
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Общество

На Дону в период самоизоляции запретили деятельность коллекторов

В Ростовской области до особого распоряжения губернатора приостановлена деятельность букмекерских контор, тотализаторов, пунктов приема ставок, а также коллекторских агентств.
Российская газета 03:17
Происшествия

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Наука

Самыми восприимчивыми к коронавирусу животными оказались кошки

Исследование китайских биологов из Ветеринарного НИИ в Харбине показало, что наиболее восприимчивыми к коронавирусу являются кошки.
Live24 04:21
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру 03:06
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Поможет эффективно понизить уровень сахара в крови и корица.
Shraibikus News 02:34
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform 02:37
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Общество

В Татарстане вылечили еще четверых человек, заболевших коронавирусом

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из инфекционной больницы выписали пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
Татар-информ 04:15
Гаджеты

В России стартует предзаказ новой флагманской серии Huawei P40

Предзаказ на новую линейку флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro начинается в России в четверг, 2 апреля.
ТАСС 02:30
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 31 марта в Нижегородской области официального зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них один - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 31 марта в 06:53
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в СИЗО «Матросская тишина»

Информация о возможной вспышке пневмонии в московском СИЗО «Матросская Тишина» не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Коммерсантъ 04:19
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное