Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 10-12% – Делягин

REGNUM03:05

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАССвчера в 13:20

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Рувчера в 13:34

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБКвчера в 13:27

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Московский Комсомолецвчера в 13:21

Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъвчера в 15:11

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМвчера в 13:19
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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При выплате средств на дому сотрудник предоставит гражданину отрывную квитанцию с указанием всех видов выплат — базовой и страховой пенсий, а также дополнительных пособий.
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

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Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации в четверг, 2 апреля, заявил, что пик пандемии коронавируса в мире до сих пор не пройдет.
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Новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat посвятили Джонни Кейджу

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Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
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В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
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Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
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Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
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Определен список системообразующих авиакомпаний России

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На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
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В Свердловской области до 1 июня закрыты все объекты массового отдыха

Согласно Указу, до 1 июня в области приостановлена работа всех объектов массового отдыха.
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Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что компании России пока не будут наращивать добычу нефти, так как это нецелесообразно, передает "Интерфакс".
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