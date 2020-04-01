Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин: потери экономики России от коронавируса составят не менее 3–5% ВВП

Коммерсантъ15:11

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Ведомости13:59

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС13:20

Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2009 года

РБК13:27

Кудрин предрек падение ВВП России, как в 2009 году

Московский Комсомолец13:21

Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

Фонтанка.Ру13:34

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМ13:19
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