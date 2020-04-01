Коронавирус
ВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Общество
МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина
Российская полиция возбудила более тысячи административных дел в отношении граждан, которые нарушают установленные ограничительные меры по коронавирусу COVID-19.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Культура
Леонид Якубович рассказал об уходе из «Поля чудес»
В связи со знаменательной датой один из главных ведущих «первой кнопки» – всенародный любимец Леонид Якубович – вспомнил, как начиналась его карьера на ТВ.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей
Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Предполагается, что первые партии Aurus Volga будут оснащаться хорошо знакомым 2,7-литровым мотором от ГАЗели УМЗ Evotech A274, мощность которого составляет 107 л.с. Позже появится модификация с V8 от Aurus Senat, а для ФСБ обещают спецверсию с мотором V12.
Здоровье
В России вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступили в силу с 1 апреля.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Общество
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Здоровье
Озвучены проблемы медицины США на фоне пандемии коронавируса
Американская газета Die Welt сообщает о том, что в связи с эпидемией коронавируса в Соединенных Штатах многие больницы и госпитали страны перестают справляться с поступающими пациентами.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Наука
Ученые: вылечившиеся от коронавируса люди остались заразными
Сами ученые подчеркивают, что исследование нельзя считать стопроцентно строгим, и отмечают, что еще неизвестно, будет ли формально исцелившийся пациент только носителем инфекции или все-таки заразным и опасным ля других.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Здоровье
В три больницы Петербурга занесли коронавирус
Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
Футбол
Жена экс-вратаря «Барселоны» Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом
Жена известного турецкого экс-футболиста Рюштю Речбера Исил рассказала о состоянии своего мужа, который находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Общество
Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы
Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
Общество
Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут
Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Футбол
Дзюба одобрил решение Путина ввести в России режим ЧС
Видел последние новости: до 31 мая у нас футбола не будет. Сейчас ещё Путин ввёл чрезвычайную ситуацию.