Коронавирус

ВедомостиВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин оценил потери экономики России от коронавируса более чем в 5% ВВП

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Кудрин не исключил самое сильное падение ВВП России за последние 11 лет в 2020 году

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Московский Комсомолец13:21

Кудрин не исключил падения ВВП России до 8%, как в 2009 году

ТАСС13:20

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 3-5%, считает Кудрин

ПРАЙМ13:19
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Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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