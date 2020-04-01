Коронавирус
ВедомостиКудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
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Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
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Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Армия и оружие
Китай начал экспортные поставки клона американского ПТРК Javelin
Китай начал экспорт «клона» американского противотанкового ракетного комплекса «Javelin», который получил название HJ-12 «Red Arrow».
Экономика
Закон о налоге с процентов по вкладам принят
Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
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Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Правительство Украины решило усилить карантинные меры
Правительство Украины приняло в среду решение усилить карантинные меры в стране в отношении транспорта, самоизоляции и размещения вернувшихся из других стран.
Армия и оружие
ВСУ за сутки 10 раз нарушили перемирие в ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по ДНР.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Культура
Якубович рассказал, как хотел уйти с «Поля Чудес»
Популярный телеведущий Леонид Якубович рассказал о желании уйти с шоу «Поле чудес» в начале карьеры.
Авто
Volkswagen Tiguan и Arteon получат гибридные версии
Компания Volkswagen расширит гамму подключаемых гибридов в Европе кроссовером Tiguan и лифтбеком Arteon.
Общество
В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией
В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Экономика
Названы траты на борьбу с коронавирусом в России
Траты будут направлены на преодоление последствий эпидемии.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
Одна из известнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei разработала следующую версию прошивки EMUI 10.1, которая будет доступна более чем на тридцать моделях смартфонов.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Политика
На фоне эпидемии коронавируса в России начался весенний призыв в армию
Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу говорил, что всех новобранцев по приезду в части поместят на карантин и проверят на коронавирус.
Армия и оружие
Трамп пригрозил ответить на возможный удар по объектам США в Ираке
США нанесут еще более мощный удар в случае нападения на свои объекты в Ираке со стороны поддерживаемых Ираном группировок, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса
Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Общество
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Футбол
Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Беларуси
Болельщики «Немана» призвали к бойкоту игр чемпионата Беларуси.
Единоборства
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости
Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон прокомментировал срыв поединка с обладателем пояса, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.