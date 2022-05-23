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Кудрин допустил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году

Господин Кудрин сказал журналистам, что текущий год «будет сложным с точки зрения падения ВВП».
Коммерсантъ
«Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — заявил он.
Ведомости
Более глубокая перестройка экономики займет значительное время, сказал глава Счетной палаты: инвестиционные циклы по некоторым продуктам составляют пять—десять лет.
РБК
Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин уверяет, что ВВП РФ в этом году потеряет менее 5%. Всемирный банк прогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, в 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.
Коммерсантъ

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Глава Счетной палаты Кудрин допустил переход экономики России к росту ВВП в 2024 году
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