Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин уверяет, что ВВП РФ в этом году потеряет менее 5%. Всемирный банк прогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, в 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.
В освобожденном заводе «Азовсталь», где раньше укрывались представители радикальной националистической группировки «Азов» (в РФ в отношении ее представителей возбуждены уголовные дела), нашли предположительное место временной дислокации его главарей.
"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.