Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин уверяет, что ВВП РФ в этом году потеряет менее 5%. Всемирный банк прогнозировал, что ВВП России в 2022 году сократится на 11,2%, в 2023 и 2024 годах ожидается рост на 0,6% и 1,3% соответственно.