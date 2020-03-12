Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

Политика Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.

Финансы Индекс РТС упал до 1000 пунктов Москва, 12 марта 2020, 12:04 — REGNUM Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки около 1000 пунктов впервые с августа 2017 года.

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