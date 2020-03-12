Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Кудрин спрогнозировал рост бедности в России

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Кудрин допустил в России рост бедности

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Кудрин спрогнозировал динамику ВВП России при нефти по $35 за баррель

Интерфаксвчера в 08:17

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

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Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомостивчера в 08:02

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМвчера в 07:38
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Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
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Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Авто

Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре

Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
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Захарова прокомментировала нападение на советника СНБО в Киеве

РИА Новости вчера в 21:14
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РИА Новости 00:12
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру вчера в 10:00
Хоккей

Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 06:17
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
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Общество

Угрозу распространения коронавируса в России оценил Мишустин

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в стране приняты все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса.
Live24 вчера в 07:06
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 11 марта в 22:33
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru 11 марта в 12:44
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Ирина Антоненко: «В жене Магомаева я увидела себя»

В фильме о Муслиме Магомаеве музу и жену легендарного певца Тамару Синявскую играет Ирина Антоненко.
7Дней.ру 00:00
Энергетика

Минфин: цены на бензин в России не снизятся

Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть.
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Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Армия и оружие

Россия и Турция договорились по большинству вопросов по Идлибу

Россия и Турция на переговорах по Идлибу смогли договориться по большей части вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Профиль вчера в 05:34
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа вчера в 14:05
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru вчера в 03:33
Автоспорт

15 сотрудников McLaren отправлены на карантин

Ещё 14 членов команды McLaren, с которыми общался заболевший, отправлены на карантин, а пресс-служба выпустила официальное заявление.
F1news.ru вчера в 23:59
Футбол

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Хавбек лондонского "Челси" Калум Хадсон-Одои заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.
Газета.Ru вчера в 22:17
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 03:08
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
RT на русском вчера в 13:34
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру 11 марта в 07:12
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
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