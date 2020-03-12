Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новости12:26

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18

Кудрин спрогнозировал динамику ВВП России при нефти по $35 за баррель

Интерфакс08:17

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин допустил рост бедности в России в 2020 году

RT на русском10:52

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Музыка

Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Политика

Жители Тутаева просят лишить Терешкову статуса почётного гражданина

Жители Тутаева Ярославской области просят лишить парламентария статуса почётного гражданина города.
News.ru 09:00
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия 15:10
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:59
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru 19:08
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Культура

Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO

Piter.tv 05:15
Экономика

Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года

Москва, 12 марта 2020, 15:32 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 12 марта опустился почти на четверть, ниже отметки в $6 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
REGNUM 08:32
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Энергетика

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
RT на русском вчера в 02:26
Автоспорт

Формула 1, FIA и власти Австралии обсуждают экстренную ситуацию

Промоутеры Гран При Австралии, в свою очередь, рассказали, что тест на коронавирус прошли в общей сложности девять человек, один из них не связан с командами, FIA и поставщиками.
Autosport.com.ru 08:48
Общество

В Италии из-за коронавируса закрываются магазины

В Италии из-за распространения коронавируса закрываются все магазины. Об этом заявил премьер страны Джузеппе Конте, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 17:07
Финансы

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта курс доллара на Московской бирже на торгах преодолел психологический рубеж в 75 рублей, но позже вернулся к 74,8 рубля.
REGNUM 21:07
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости 15:03
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Армия и оружие

ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
RT на русском 10 марта в 19:40
Кино

Режиссеры фильма «Я иду искать» займутся перезапуском «Крика»

Серию слэшеров «Крик» снял режиссер Уэс Крэйвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году.
Афиша Daily 16:04
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.
РИА Новости 20:12
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 16:47
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

REGNUM 06:10
Происшествия

Российский старшеклассник открыл стрельбу в школе

Учащийся одной из школ города Свободный Амурской области открыл стрельбу из пневматического оружия в учебном заведении.
Lenta.ru 07:01
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное