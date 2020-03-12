Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Политика Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса В связи с распространением коронавируса в Латвии вплоть до апрельских пасхальных праздников объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил на пресс-конференции 12 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Футбол УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.

Общество Россия запретила въезд гражданам Италии С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Авто Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.

Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку на уровне 0%. Эксперты ожидали снижения ставки для смягчения последствий вспышки коронавируса COVID-19 на экономику еврозоны.

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