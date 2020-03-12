Экономика
Lenta.ruКудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом
По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков
Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
Политика
Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве
Общество
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
В связи с распространением коронавируса в Латвии вплоть до апрельских пасхальных праздников объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил на пресс-конференции 12 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Футбол
УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.
Армия и оружие
Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
Анкара, 12 марта 2020, 20:26 — REGNUM Власти Турции запретили самолетам воздушно-космических сил России пролетать через турецкое воздушное пространство.
Происшествия
Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Общество
Россия запретила въезд гражданам Италии
С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Футбол
Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку на уровне 0%. Эксперты ожидали снижения ставки для смягчения последствий вспышки коронавируса COVID-19 на экономику еврозоны.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Авто
Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", разработанный "Военно-промышленной компанией", проходит этап предварительных испытаний.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.