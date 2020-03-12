Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

RT на русском11:29

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новости12:26

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Здоровье

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
UfaTime.ru вчера в 12:21
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит 05:19
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Владимир Путин отмену ограничений президентских сроков не поддержал, но выступил за возможность вновь переизбраться после принятия поправок в конституцию.
BFM.ru 07:05
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
NewInform 06:09
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости 10 марта в 14:17
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Российская газета 08:10
Общество

В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Латвии вплоть до апрельских пасхальных праздников объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил на пресс-конференции 12 марта премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Российская газета 12:46
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Футбол

УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год

Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.
REGNUM 11:04
Армия и оружие

Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России

Анкара, 12 марта 2020, 20:26 — REGNUM Власти Турции запретили самолетам воздушно-космических сил России пролетать через турецкое воздушное пространство.
REGNUM 13:26
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Финансы

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
РБК 09:52
Общество

Россия запретила въезд гражданам Италии

С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
Вести.Ru 12:40
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста 07:17
Футбол

Матч «Ювентуса» и «Лиона» в ЛЧ отменен

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Ювентусом» и французским «Лионом» не состоится в обещанный срок – 17 марта.
ProstoProSport 12:39
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку на уровне 0%. Эксперты ожидали снижения ставки для смягчения последствий вспышки коронавируса COVID-19 на экономику еврозоны.
Коммерсантъ 08:51
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Shraibikus News 11:14
Авто

Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", разработанный "Военно-промышленной компанией", проходит этап предварительных испытаний.
Военное обозрение вчера в 02:31
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
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