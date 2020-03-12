Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Энергетика Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.

Общество США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19 Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.

Футбол «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Политика Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.