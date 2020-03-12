Экономика
RT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия
В Саратове серийный насильник и убийца получил пожизненный срок
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах
Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о коронавирусе в Дубае
Кудрявцева рассказала в Instagram, как в городе обстоят дела с коронавирусной инфекцией.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
В Израиле выявили коронавирус у двух прилетевших из Москвы туристов
Последние новости таковы: в Израиле были «пойманы» с данной заразой два туриста из Москвы.
Футбол
УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020
По информации ряда источников, УЕФА 17 марта объявит о переносе Евро-2020.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
Путин проводит встречу с инвесторами
Общество
Посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз
Посольство Чехии в России заявило, что с 14 марта приостанавливает прием заявлений на шенгенские и долгосрочные визы.
Общество
В ГД предложили сделать парковки в Москве бесплатными из-за COVID-19
Вице-спикер ГД Петр Толстой направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением временно сделать парковки в Москве бесплатными или значительно снизить их стоимость из-за коронавируса, чтобы люди меньше ездили в общественном транспорте.
Биатлон
Бе выиграл мужской спринт на Кубке мира, Логинов – 18-й
Представитель Норвегии Йоханнес Бе финишировал первым по итогам мужского спринта в рамках этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
Футбол
«Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Политика
Трамп мог контактировать с заразившимся бразильским чиновником
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс практически не общались с членом бразильской делегации, у которого был обнаружен коронавирус, необходимости в их тестировании нет, сообщает Белый дом.
Происшествия
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ФСБ
Управление собственнной безопасности ФСБ провело обыск в квартире и частном доме бывшего сотрудника УФСБ по Петербургу.
Политика
Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, «не любящими страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.