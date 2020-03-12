Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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