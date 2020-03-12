Экономика
Lenta.ruКудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Политика
Мосгордума поддержала закон о поправках к конституции
Напомним, что закон о поправках к Конституции РФ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта.
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом
Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Политика
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус победителя Кубка мира в спринте.
Армия и оружие
Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
Авто
Фургон Mercedes-Benz Vito Tourer получит электрическую версию
Mercedes-Benz Vito 2020 модельного года обновится: производитель обещает полностью электрическую версию этого пассажирского фургона eVito Tourer.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Наука
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя
Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.
Общество
В Италии число жертв коронавируса превысило тысячу человек
Число скончавшихся от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии превысило 1 тыс. человек.
Здоровье
В Петербурге у 129 горожан подозревают коронавирус
Почти полторы тысячи человек в Петербурге находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Мутко напомнил, что сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5 процента, причем наблюдается оживление спроса.
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Кино
Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Футбол
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к «Матч Премьер»
Владельцы сезонных абонементов на домашние матчи московских клубов получат бесплатную подписку на телеканал "Матч Премьер" сроком на один месяц.
Культура
Шляпы и клеш для «Невесты комдива»: что носили в 70-х
Особый шик проекту придали наряды 70-х годов.
Общество
Премьер-министр Канады Трюдо с супругой помещены под карантин
СМИ Канады распространили сообщение, что 48-летний премьер-министр Джастин Трюдо и его супруга, бывшая телеведущая и фотомодель Софи Грегуар помещены под карантин.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Общество
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле
В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.