Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.

Политика Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.

Хоккей НХЛ официально остановила сезон Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика Мосгордума поддержала закон о поправках к конституции Напомним, что закон о поправках к Конституции РФ был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 11 марта.

Общество В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Политика Путин назвал Ходорковского «жуликом» "Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Происшествия Суд в Крыму арестовал трех участников «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова и Рустема Сейтмеметова, которые являются участниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".