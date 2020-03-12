Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России

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Ведомости08:02

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18
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Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС

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Около 5-6 тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.
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В прокат выходит новый фильм Маттео Гарроне «Пиноккио»

В четверг, 12 марта, в российский прокат выйдет новый фильм режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио".
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Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
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ФРС США объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов

Федеральная резервная система США на фоне падения американских биржевых индексов объявила о поддержке американского рынка на полтора триллиона долларов.
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В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
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В кабинете и доме заместителя мэра Иркутска прошли обыски

Обыски провели в кабинете и доме заместителя мэра Иркутска. Об этом 12 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.
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США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Курс биткоина опустился ниже $6 тыс. впервые с мая 2019 года

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Японская биржа открылась провалом на 8,5%

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
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Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

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