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Общество Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.

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