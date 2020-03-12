Экономика
РИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Автоспорт
Кими Райкконен: Это было не наше решение
Гонщики умеют уходить от острых вопросов, но на тему коронавируса высказываются открыто, критикуя решение руководства Формулы 1 начать сезон – в том числе и Кими Райкконен.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Общество
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Происшествия
СБУ перехватила большую партию пулеметов, украденных киевскими силовиками
Сообщается, что обнаружили три противотанковых гранатомета РПГ-7В, крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утес» со станком, пулемет ПКТ, пять РПК и три тысячи патронов.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Экономика
Мишустин: Россия накопила столько, что хватит на годы
Москва, 12 марта 2020, 11:39 — REGNUM Ресурсов российского бюджета хватит на годы даже при низких ценах на нефть.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Музыка
Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «метал-диско».
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Авто
Началось производство обновленного Mitsubishi Outlander для России
На калужском заводе "ПСМА Рус" стартовал выпуск кроссовера Mitsubishi Outlander 2020 модельного года.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Здоровье
Итальянские врачи заразились коронавирусом
Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Шоу-бизнес
Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына
В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Киберспорт
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Футбол
«Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 греческий "Олимпиакос" сыграл вничью с английским "Вулверхэмптоном".