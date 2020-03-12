Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

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