Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

RT на русском11:29

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38

Кудрин допустил увеличение уровня бедности в России в 2020 году

ТАСС10:18

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новости12:26
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В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
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Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.
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В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
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