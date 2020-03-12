Экономика
RT на русскомКудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Политика
Пресс-секретарь МИД КНР: коронавирус мог попасть в Китай из США
Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Общество
В Италии супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов.
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса
Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на год из-за коронавируса. Об этом сообщает CNBC в четверг, 12 марта.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике
Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
В Израиле у двух прилетевших из Москвы туристов выявили коронавирус
Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Хоккей
Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса
Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Макрон объявил о закрытии учебных заведений в связи с коронавирусом
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман
Новая «девушка Бонда», 31-летняя Ана де Армас, и 47-летний актер Бен Аффлек больше не скрывают свой роман.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Финансы
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой н данные торгов.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.