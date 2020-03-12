Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Алексей Кудрин
Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС вчера в 10:18

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