Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение.

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