Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
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Кудрин спрогнозировал рост бедности в России

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Кудрин допустил в России рост бедности

РИА Новостивчера в 12:26

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомостивчера в 08:02

Кудрин спрогнозировал динамику ВВП России при нефти по $35 за баррель

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Кудрин предупредил о возможном росте бедности

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ТАССвчера в 10:18

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМвчера в 07:38
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Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Общество

В трех регионах России выявили шесть случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили еще шесть человек, инфицированных COVID-19.
Российская газета вчера в 22:02
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РБК вчера в 20:50
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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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«Чертова пятница». Разбираемся, почему этот день считается проклятым

Пятницу 13-го многие люди настолько не любят, что даже окрестили этот день «Чертовой пятницей».
Магнитогорский рабочий вчера в 05:00
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

РБК вчера в 07:06
Политика

Facebook и Twitter сообщили об удалении сотен аккаунтов из России

Компании Facebook и Twitter заявили об удалении в общей сложности порядка 300 страниц и аккаунтов, якобы имеющих связь с Россией и контент которых был нацелен на вмешательство в президентские выборы в США.
Газета.Ru вчера в 23:27
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 12:48
Фигурное катание

Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию

Gazeta.SPb вчера в 14:36
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Армия и оружие

В Сирии попали на фото уникальные гигантские 180-мм пушки С-23

Артсистема С-23 прошла успешно все тесты, но ее серийное производство началось аж в 70-х годах, когда союзники СССР стали нуждаться в мощных дальнобойных орудиях.
ГЛАС.RU 11 марта в 09:46
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева получила травму головы на отдыхе

Московский Комсомолец вчера в 06:43
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

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36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Общество

Помпео объяснил введение санкций против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты путем введения санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA хотят усадить президента Венесуэлы Николаса Мадуро за стол переговоров.
ТАСС вчера в 18:57
Общество

Роспотребнадзор запретил петербуржцам принимать пищу на рабочем месте

В столовых советуют использовать одноразовую посуду и не обедать на рабочих местах.
Поребрик.Медиа вчера в 09:32
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Общество

Власти полагают, что в Огайо заражены коронавирусом 100 тысяч человек

Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тысяч жителей штата на северо-востоке США, сообщает местные телеканал ABC News 5 Cleveland.
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Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 11 марта в 00:34
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru вчера в 10:58
Политика

В Волгоградской области обсуждают возврат к московскому времени

Сегодня, 11 марта, в ходе встречи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с Советом Волгоградской областной думы среди прочих обсуждался вопрос о переходе региона на московское время.
RuNews24.ru 11 марта в 06:40
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России

Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.
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Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
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Ребенок попал под колеса автомобиля в Барнауле

Девочка жива Ребенок попал под колеса иномарки в Барнауле.
АМИТЕЛ вчера в 22:53
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