Экономика
Газета.RuКудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.
Читать в источнике
Оценить565
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Футбол
«Айнтрахт» — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Базель» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Культура
Александра Никифорова могла утонуть на съемках сериала «Невесты комдива»
Сегодня на телеканале «Россия 1» начинается сериал «Невеста комдива» с Максимом Авериным, Александрой Никифоровой и Ниной Усатовой в главных ролях.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Общество
В Чехии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение
По последним данным, в Чехии подтверждены 94 случая заражения. Наибольшее число заболевших составляют жители Праги.
Политика
В МИД Польши выступили за улучшение отношений с Россией
Варшава призвала к нормализации отношений с Российской Федерацией.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
Ранее в четверг директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что Роскомнадзор на основании решения Таганского районного суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ.
Армия и оружие
В Таганроге испытывают самолет-ракетоносец Ту-95МС
После прохождения всех необходимых испытаний, самолет будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.
Здоровье
Врач раскрыл способ вывести токсины из организма без диет и лекарств
Врач отметил, что нормальный организм в состоянии выводить токсины самостоятельно. Кроме того, у здорового человека они не накапливаются.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Энергетика
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне.
Общество
Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания 22 июня
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Происшествия
В Саратове рухнул башенный кран
Башенный кран в четверг обрушился на строительной площадке в Саратове, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Кино
Звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани рассказал, как Капитан Америка оценил его новое тело
Здоровье
Власти Польши вводят положение эпидемиологической угрозы
В Польше введут положение эпидемиологической угрозы.
Общество
В Китае миновал пик эпидемии коронавируса
От нового вида коронавируса в мире погибли больше 4,2 тыс. человек. Новые случаи заражения продолжают фиксировать на разных континентах.
Общество
В Петербурге судостроители спустили на воду корвет «Ретивый»
Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду корвет проекта 20380 "Ретивый".
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.