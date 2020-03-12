Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

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