Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.
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