Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $33 Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.

Экономика Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.

Финансы Крымский банк пошел против рынка В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.

Политика Путин назвал Ходорковского жуликом Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.

Общество Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Экономика Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией «Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.

Происшествия Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.

Политика За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.

Общество Продажи туров за рубеж в России упали на 60% Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".