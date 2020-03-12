Экономика
Газета.RuКудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.
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Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам по делу о растрате
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Общество
Власти Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Чешское правительство объявило в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2).
Футбол
Три игрока «Лестера» изолированы из-за симптомов коронавируса
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что у трех футболистов "лис" обнаружены симптомы коронавируса:У нескольких наших футболистов проявились признаки коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $33
Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляет $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.
Экономика
Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения
Американские рынки открылись 12 марта падением индекса S&P 500 на 7%, что привело к автоматической приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже на 15 минут.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Происшествия
Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города
По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», сообщает Bloomberg.
Политика
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией
Чапутович отметил, что сейчас отношения между странами нельзя назвать хорошими, но в Польше хотели бы их улучшить.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Хоккей
ИИХФ опровергла сообщения об отмене ЧМ-2020 по хоккею
Международная федерация хоккея (ИИХФ) отреагировала на сообщения заокеанских СМИ об отмене ЧМ-2020, который должен пройти в Швейцарии.
Общество
Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей
Власти сделают порядок назначения выплат на детей в возрасте трех-семи лет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Экономика
Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Происшествия
Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Хоккей
Омский «Авангард» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина
«Ястребы» уступили уфимцам в шестом матче и закончили серию с общим счетом 2:4. «Салават Юлаев» идет дальше.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Политика
За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян
Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.
Кино
Ричард Э Грант присоединится к Тому Хиддлстону в сериале «Локи»
В настоящий момент актер снимается в сериале «Послания из другого мира». Главную роль в сериале сыграет Том Хиддлстон.
Общество
Продажи туров за рубеж в России упали на 60%
Продажи туров за рубеж в России в последние дни упали на 60% из-за ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах выставки "Интурмаркет".
Футбол
ЦСКА подал жалобу на эпизод с удалением Карпова
Речь идет об эпизоде в начале второго тайма, когда Безбородов при назначении второго 11-метрового в ворота ЦСКА показал прямую красную карточку защитнику Вадиму Карпову.