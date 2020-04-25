Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%
Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.В источнике Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.