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Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%
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Алексей Кудрин
российский политик
Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.
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Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемии

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В России из-за коронавируса без работы могут остаться до 9 млн человек

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