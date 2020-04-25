Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.