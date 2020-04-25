Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Кудрин предсказал до девяти миллионов безработных из-за пандемии

Lenta.ru08:25

Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь

Московский Комсомолец05:42

Кудрин допустил рост безработицы в России до 10%

Коммерсантъ06:52

Кудрин: безработица в России может подскочить до 10% из-за COVID-19

РЕН ТВ06:23

В России из-за коронавируса без работы могут остаться до 9 млн человек

News.ru09:11

Кудрин рассказал о худшем сценарии безработицы в России

Москва 2405:29

Кудрин спрогнозировал скачок безработицы в РФ на фоне кризиса до 10% в худшем варианте

Интерфакс05:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Футбол

Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

«Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 11:15
Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
91
Здоровье

От коронавируса в мире умерли уже более 200 тысяч человек

Жертвами новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 25 апреля, стали уже более 200 тысяч человек.
Профиль 15:11
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
4
Здоровье

Дивеевский монастырь закрылся на карантин

Интерфакс 12:47
42
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
2,2K
Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
564
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских

Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
258
Футбол

Уткин рассказал, в чем проблема Федуна, как руководителя

Журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу личности Леонида Федуна.
Спорт день за днем 14:33
Общество

Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
2,3K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
452
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
950
Общество

В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, умерли от инфекции 66 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 08:13
37
Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
6
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
1,6K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Авто

Главные отличия между моделями ВАЗ-2106, разработанными для Канады и СССР

Редкая и по своему интересная версия ВАЗ-2106, разработанная для рынка Канады, удивляет российских водителей, которые не понимают, почему она настолько отличается от модели, созданной для внутреннего рынка.
Car.ru 22 апреля в 04:58
3
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
212
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
270
Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости вчера в 16:03
10
Футбол

Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Политика

Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.
RT на русском 14:56
13
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
5
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,7K
Гаджеты

Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com 07:09
9
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
4,1K
Религия

Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Говорит Москва 14:40
Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония

Стал известен диагноз, с которым был диагностирован Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 13:07
10
Биатлон

Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте

Логинов: никогда не употреблял, не употребляю и не собираюсь употреблять допинг Два олимпийских чемпиона из России подозреваются в употреблении допинга Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
Metaratings 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное