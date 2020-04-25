Коронавирус
КоммерсантъКудрин допустил рост безработицы в России до 10%
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек.
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Пока, как ни странно, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных. В России 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Но это – зарегистрированных. По данным Международной ассоциации труда, у нас 4,5% безработных.
— Алексей Кудрин, российский политикАБН вчера в 18:54
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Кудрин спрогнозировал скачок безработицы в РФ на фоне кризиса до 10% в худшем варианте
Интерфаксвчера в 05:21
Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь
Московский Комсомолецвчера в 05:42
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